Малков прокомментировал масштабную проверку Генпрокуратуры РФ в Рязанской области

Комиссия Генеральной прокуратуры РФ проводит комплексный аудит Рязанской области. Губернатор Павел Малкова (слева) и заместитель генпрокурора Сергей Зайцев (справа) уже обсудили проверку.

Комиссия Генеральной прокуратуры РФ проводит комплексный аудит Рязанской области. Об этом губернатор Павел Малков заявил в ходе заседания регионального правительства 4 октября.

«Вчера встречались с заместителем генерального прокурора РФ Сергеем Зайцевым. Проверка будет будет идти под его руководством. Да, Иван Иванович?» - сказал Малков, обращаясь к прокурору Рязанской области Ивану Панченко.

На встрече, по словам Малкова, они с Зайцевым обсудили много важных тем, и сам глава региона обратил внимание «на ряд вопросов». Какие это вопросы, губернатор не конкретизировал.

«Комплексный аудит всего региона проходит. Направления самые разные. Все, какие есть. И реализация национальных проектов, и обеспечение прав граждан, в том числе детей сирот и дольщик. В целом будет дана оценка антикоррупционной деятельности, состоянию законности, правопорядка и многое-многое другое», - сообщил Малков.