В ночь на 4 октября на Северной окружной в Рязани произошло жесткое ДТП.

В ночь на 4 октября на Северной окружной дороге Рязани произошло жесткое ДТП. О происшествии сообщили в паблике ПУВР.

«Не гоняйте, пацаны!» - призвал автор поста Илья Кореньков автомобилистов.

На кадрах прикрепленного видео видно, что за обочиной дороги был перевернут автомобиль. По всей видимости, водитель на скорости не справился с управлением, перелетел через ограждение и перевернулся.

Официальной информации о ДТП, а также о пострадавших не поступало. Подробности уточняются.

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