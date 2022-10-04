В Рязанской области Toyota вылетела в кювет и перевернулась, водитель погиб

20-летний водитель погиб в ДТП в Кораблинском районе. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Вечером 3 октября 2022 года в Кораблинском районе произошло трагическое ДТП. На 95 километре автомобильной дороги Рязань – Ряжск – Александро-Невский – Данков – Ефремов перевернулся автомобиль.

В пресс-службе областного Управления МВД рассказали, что в момент аварии за рулем Toyota Camry находился 20-летний молодой человек – житель Тамбовской области. По предварительной информации, водитель превысил скорость, вследствие чего не справился с управлением. Иномарка съехала в кювет и перевернулась.

ДТП оказалось гибельным для молодого человека. Он получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. По факту аварии ведется проверка.

Всего за сутки, по информации УМВД, в Рязанской области произошло четыре дорожно-транспортных происшествия, один человек погиб и четверо пострадали.