Экс-ректор РГУ Андрей Минаев стал деканом Донецкого национального университета. Фото: ДонНУ.
Бывший ректор РГУ им. Есенина Андрей Минаев стал деканом исторического факультета Донецкого национального университета (ДонНУ). Перед началом учебного года он вместе со своими подчиненными провел онлайн-встречу со студентами первого курса, рассказав им об особенностях организации учебного процесса.
Андрей Минаев впервые побывал в ДНР в марте 2018 года, будучи ректором Рязанского государственного университета. Тогда же он заключил соглашение о сотрудничестве с ДонНУ. Через несколько месяцев в донецком университете открыли Есенинский центр.
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