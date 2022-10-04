Экс-ректор РГУ Андрей Минаев стал деканом Донецкого национального университета. Фото: ДонНУ.

Бывший ректор РГУ им. Есенина Андрей Минаев стал деканом исторического факультета Донецкого национального университета (ДонНУ). Перед началом учебного года он вместе со своими подчиненными провел онлайн-встречу со студентами первого курса, рассказав им об особенностях организации учебного процесса.

Андрей Минаев впервые побывал в ДНР в марте 2018 года, будучи ректором Рязанского государственного университета. Тогда же он заключил соглашение о сотрудничестве с ДонНУ. Через несколько месяцев в донецком университете открыли Есенинский центр.

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