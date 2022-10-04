СК направил в суд уголовное дело бывшего главы администрации Рыбного и его зама

Алексей Полукаров. Фото: ryazpressa.ru

Следственный комитет объявил о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего главы администрации рыбного Алексея Полукарова и его первого заместителя Сергея Симакова. Оба обвиняется по статьям, связанным со взяточничеством.

Как утверждается в деле, чиновники решили построить в Рыбном торговые павильоны, оформить торговые площади на доверенных лиц и через них получать арендную плату. Для этого нужно было снести с приглянувшихся участков другие нестационарные объекты. Чтобы заручиться поддержкой некого должностного лица, обвиняемые, если верить следствию, предложили ему взятку в виде имущества на сумму более 1 млн рублей, но тот отказался. Считается, что этим должностным лицом был районный прокурор Илья Максимов.

Потенциальным «инвестором» чиновники якобы избрали местного предпринимателя, которому предложили за 3 млн рублей заключить договор аренды с правом последующего выкупа, но тоже получили отказ.

По первому эпизоду и Полукарову, и Симакову вменяется приготовление к даче взятки должностному лицу в крупном размере группой лиц по предварительному сговору (ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ). По второму эпизоду Полукарова обвиняют в приготовлении к получению взятки в особо крупном размере (ч. 1 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ), а Симакова — в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Также Симаков проходит по статье о получении взятки в значительном размере, так как якобы получил от знакомого 100 тыс. рублей, угрожая расторгнуть договора на оказание услуг муниципальному предприятию. Это, как и другие факты, предстоит доказать в суде, куда уголовное дело уже направлено с утвержденным обвинительным заключением.

Сами обвиняемые, как указывает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области, свою вину не признают.