Еще пятерых ермишинцев мобилизовали и отправили в Сельцы. Фото: Пресса.

3 октября в Ермишинском районе мобилизовали еще пять человек. Всех их увезли в учебный центр ВДВ в Сельцах. Таким образом, всего с начала частичной мобилизации в Рязанской области мобилизовали из Ермиша 12 человек.

Интересно, что в военкомат ребят провожали не только родственники, но и полицейские с чиновниками. Так «Прессе» сообщил глава администрации Ермишинского района Юрий Виноградов.

Глава района подчеркнул, что все мобилизованные - достойные ребята, знающие, что долг – превыше всего.

Днем ранее губернатор Павел Малков сообщил, что часть рязанцев, которых мобилизуют в ближайшее время, направят в Центр боевой подготовки в Нижегородской области (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!