Неизвестный в Рязани «подрался» с лифтом и сломал зеркала машин во дворе

В ночь на 28 сентября в Рязани неизвестный «подрался» с лифтом многоквартирного дома и повредил припаркованные во дворе автомобили.

В ночь на 28 сентября в Рязани неизвестный «подрался» с лифтом многоквартирного дома и повредил припаркованные во дворе автомобили. Соответствующее видео появилось в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

Автор публикации указал адрес: Касимовское шоссе, дом 49. На опубликованных кадрах видно, как молодой человек, зайдя в кабину лифта, начинает наносить удары по стенке и по дверям. Возле дома тот же индивид мимоходом бьет по зеркалам заднего вида трех автомобилей.

Тех, кто узнал дебошира, просят откликнуться. Видео выложила пользовательница Алина Шкурко.