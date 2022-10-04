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Происшествия4 октября 2022 6:28

Неизвестный в Рязани «подрался» с лифтом и сломал зеркала машин во дворе

Камеры видеонаблюдения засняли дебошира. Теперь его ищут
Источник:kp.ru
В ночь на 28 сентября в Рязани неизвестный «подрался» с лифтом многоквартирного дома и повредил припаркованные во дворе автомобили.

В ночь на 28 сентября в Рязани неизвестный «подрался» с лифтом многоквартирного дома и повредил припаркованные во дворе автомобили.

В ночь на 28 сентября в Рязани неизвестный «подрался» с лифтом многоквартирного дома и повредил припаркованные во дворе автомобили. Соответствующее видео появилось в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

Автор публикации указал адрес: Касимовское шоссе, дом 49. На опубликованных кадрах видно, как молодой человек, зайдя в кабину лифта, начинает наносить удары по стенке и по дверям. Возле дома тот же индивид мимоходом бьет по зеркалам заднего вида трех автомобилей.

Тех, кто узнал дебошира, просят откликнуться. Видео выложила пользовательница Алина Шкурко.