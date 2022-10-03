В Елатьме простились с протоиереем Николаем Бобровым

2 октября в Рязанской области простились с протоиереем Николаем Бобровым - почетным настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери села Ардабьево.
2 октября в Рязанской области простились с протоиереем Николаем Бобровым - почетным настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери села Ардабьево. Погребение прошло в поселке Елатьма, на кладбище при храме Всех Святых. Об этом сообщает Елатомское благочиние Касимовской епархии.
Отпевание в родном храме отца Николая окло полудня провел благочинный Елатомского благочиния, иерей Димитрий Уляшин.
«Проводить в последний путь отца Николая собрались его духовные чада из Московской, Владимирской и Рязанской областей», - отмечается в сообщении.
Умершему православному священнослужителю было 85 лет.