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Общество3 октября 2022 14:59

Рязанский губернатор Малков поздравил педагогов с Днем учителя

Трем учителям вручили госнаграды
Источник:kp.ru

В понедельник, 3 октября, в Рязанской филармонии состоялось праздничное мероприятие по случаю предстоящего Дня учителя.

Рязанских учителей приветствовал глава Рязанской области Павел Малков. Он поздравил героев торжества с наступающим праздником, отметив, что труд педагога требует ответственности, самоотдачи, но главное – любви к своему делу и ученикам. Губернатор вручил награды федерального и регионального значения. Так, три учителя из школ Рязанской области получили звание Почетного работника сферы образования. Всего же в Рязанской области около 120 Заслуженных учителей России и два - Народных.

Глава региона также напомнил, что предстоящий год в стране объявлен Годом педагога и наставника.

Напомним, международный День учителя отмечается 5 октября.