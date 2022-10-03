Умеренно теплая, но ветреная погода ждет Рязанскую область 4 октября

Во вторник в Рязанской области будет умеренно тепло, но ветрено. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вторник, 4 октября, в Рязанской области будет умеренно теплым, но ветреным. Температура воздуха немного понизится, но останется вполне приемлемой для второго осеннего месяца. Прогнозом погоды на предстоящие сутки поделилась пресс-служба регионального МЧС.

В течение дня преимущественно облачно с небольшими локальными дождями. Ветер по-прежнему южный, порывистый, местами до 12 – 17 метров в секунду. Атмосферное давление начнет расти и приблизится к норме – 744 мм ртутного столба.

И немного похолодает. В предрассветные часы в регионе уже +4…+9. Днем столбики термометров не превысят отметку в +14 градусов.