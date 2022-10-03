Часть мобилизованных рязанцев отправят в Центр боевой подготовки. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Часть рязанцев, которых мобилизуют в ближайшее время, направят в Центр боевой подготовки в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. Он заверил, что будет «контролировать ситуацию».

«Независимо от того, где мобилизованные рязанцы готовятся, мы отслеживаем всё, в том числе их обеспечение и условия пребывания», - отметил глава региона.

Ранее сообщалось, что всех мобилизованных рязанцев направляют в учебный центр ВДВ в Сельцах. Там, по словам властей, созданы все условия для подготовки и жизни (читать подробнее).

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