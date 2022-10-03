После строительства дамбы в Деулине начала гибнуть рыба

После строительства дамбы в Деулине под Рязанью начала гибнуть рыба. Фото: Екатерина Счастливая | НРВК.

После постройки дамбы на реке Пре в деревне Деулино начала гибнуть рыба. По информации экоактивиста Андрея Петруцкого, из-за укладки трех труб изменились русловые условия.

«Рыба спускается по Пре в Оку. Возможно, в трубы она не идет. Перед дамбой - множество рыбаков. А ведь обещали, что после ликвидации пожаров дамбу разберут, а трубы уберут для свободного хода рыбы», - написал Петруцкий в НРВК.

Но, как заметили в комментариях, рыба, действительно, не идет в трубы. Рязанка Екатерина Счастливая прикрепила фотографии, указав что очень много мальков застревают в камнях.

«Там много детей, спасают рыбок, перебрасывают их в воду», - написала женщина.

По словам Андрея Петруцкого, Росрыболовство обязано отреагировать.

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