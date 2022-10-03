На Северной окружной дороге в Рязани открывают движение по четырем полосам

На Северной окружной дороге открывают две дополнительные полосы.

На Северной окружной дороге в Рязани для движения автомобилей теперь будут доступны четыре полосы. Две дополнительные открываются в понедельник, 3 октября. Об этом сообщает группа «Автодор Рязань».

- Запускаем движение по всем четырем полосам на Северной окружной дороге Рязани. Теперь горожане смогут намного быстрее добираться на работу и домой, - говорится в сообщении.

Тем не менее, работы на объекте продолжаются. Полным ходом идет устройство ливневой канализации, также рабочие проводят регенерацию дорожного покрытия и обустраивают земляное полотно.

Отметим, что открыть дополнительные полосы на Северной окружной чиновники обещали еще в августе, но слова так и остались обещаниями. После сроки сдвинули на середину сентября, а теперь уже экс-министр транспорта Вадим Решетник объяснил перенос сроков «непростыми работами» (подробнее).