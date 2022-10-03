Полицейские остановили несовершеннолетнего рязанца, управлявшего «Жигулями»

Несовершеннолетнего отстранили от управления транспортом. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.
Патрульные остановили несовершеннолетнего рязанца, управлявшего «Жигулями». Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.
Сообщается, что автомобиль подростка привлек внимание патрульных своей чрезмерной тонировкой, а также неуверенной манерой вождения.
Полицейские попросили молодого человека предьявить документы, но водительского удостоверения у него не оказалось. Также у парня отсутствовал полис ОСАГО.
На место были вызваны сотрудники ГИБДД, составившие протокол на 17-летнего водителя. Его отстранили от управления транспортом.
Решается вопрос об привлечении нарушителя к административной ответственности.