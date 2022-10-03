ДТП с двумя погибшими на рязанском участке «Каспия» спровоцировал ВАЗ

В ДТП с двумя погибшими в Михайловском районе 30 сентября погибли два человека. Один госпитализирован.

Полиция озвучила предварительную версию ДТП с двумя погибшими в Михайловском районе, случившегося 30 сентября. Примерно в 14:55 пятницы на 198 километре трассы Р-22 «Каспий» столкнулись четыре автомобиля — ВАЗ-2111, ВАЗ-2114, Vortex и Nissan.

61-летний водитель ВАЗ-2111 из Саратова «не убедился в безопасности своего маневра» и совершил лобовое столкновение с Vortex, после чего тот уже врезался в ВАЗ-2114. В свою очередь, ВАЗ-2114 от удара отбросило на встречный Nissan.

Скончались водитель «одиннадцатой» и его пассажир, причем личность последнего до сих пор не установлена. Также пресс-служба областного УМВД сообщает, что госпитализация потребовалась водителю Vortex — 54-летнему жителю Тамбовской области.