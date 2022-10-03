Пять районов Рязанской области и Скопин поощрили премией в 5 млн рублей

Пять районов Рязанской области и Скопин получили грант в размере 5 млн рублей.
Пять районов Рязанской области, а также город Скопин получили на всех 5 млн рублей из регионального бюджета в качестве поощрений, сообщает пресс-служба областного правительства. Речь идет о Михайловском, Спасском, Ухоловском, Скопинском и Захаровском районах.
По итогам 2021 года в указанных районах и Скопине работа по возведению жилья, а также в сферах ТЭК и ЖКХ, образовании, культуре, спорте и экономическом развитии строилась наиболее эффективно. Так посчитали представители соответствующих министерств, озвучив некие показатели.
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