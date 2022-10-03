Какова судьба второй половины полуправительства Рязанской области?

Как известно, после избрания нового губернатора Рязанской области и его инаугурации, правительство региона, согласно действующему законодательству, в полном составе подало в отставку. Все министры автоматически перешли в разряд исполняющих обязанности. С частью кандидатур Павел Малков определился довольно быстро – семь министров были назначены практически сразу же. Марина Наумова, и.о. министра финансов, ждет согласования в федеральном центре. Остальные семеро по-прежнему исполняющие обязанности.

С одной стороны, губернатор не освободил их от должностей, как например, Вадима Решетника. А с другой – и не назначил сразу, как членов первой семерки. Кто-то, по словам губернатора, ждет согласования наверху, а по отдельным направлениям окончательные решения не приняты. В частности, особенно тщательно будут подбираться руководители по строительному комплексу, сельскому хозяйству, транспорту и дорогам.

Каковы шансы исполняющих обязанности стать полноценными министрами? Это тема сегодняшнего опроса.

Кто из и.о. министров имеет шансы остаться в региональном правительстве?

- Михаил Майоров, имущественные и земельные отношения;

- Василий Запорожец, сельское хозяйство и продовольствие;

- Елена Мирошкина, транспорт и автомобильные дороги;

- Юрий Кулешов, строительный комплекс;

- Александр Новиков, природопользование;

- Ольга Щетинкина, образование и молодежная политика;

- Елена Карпенко, труд и социальная защита.

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