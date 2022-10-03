В рязанских Сельцах, где готовят мобилизованных, засняли огромное скопление автомобилей.

В окрестностях села Сельцы под Рязанью, где проходят подготовку попавшие под мобилизацию мужчины, засняли скопление огромного количества автомобилей. Видео появилось в группе «Подслушано у водителей в Рязани» 2 октября в 16:10.

«В Сельцах пробка. Авто лучше оставлять дальше», - посоветовал автор публикации.

Судя по всему, и пользователи соцсетей это подтверждают, ажиотаж связан с тем, что друзья и родственники в выходной день съехались к учебному центру, чтобы навестить военных перед отправкой в зону СВО.