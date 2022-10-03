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Общество3 октября 2022 6:43

В рязанских Сельцах, где готовят мобилизованных, засняли огромное скопление автомобилей

Как отмечают в соцсетях, это близкие посещают военных перед отправкой в зону СВО
Источник:kp.ru
В рязанских Сельцах, где готовят мобилизованных, засняли огромное скопление автомобилей.

В рязанских Сельцах, где готовят мобилизованных, засняли огромное скопление автомобилей.

В окрестностях села Сельцы под Рязанью, где проходят подготовку попавшие под мобилизацию мужчины, засняли скопление огромного количества автомобилей. Видео появилось в группе «Подслушано у водителей в Рязани» 2 октября в 16:10.

«В Сельцах пробка. Авто лучше оставлять дальше», - посоветовал автор публикации.

Судя по всему, и пользователи соцсетей это подтверждают, ажиотаж связан с тем, что друзья и родственники в выходной день съехались к учебному центру, чтобы навестить военных перед отправкой в зону СВО.