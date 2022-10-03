В Горроще дерево рухнуло на припаркованные автомобили

В Горроще дерево рухнуло на припаркованные машины. Фото: Михаил НИЛОВ | Типичная Рязань.

Ночью 3 октября в рязанской Горроще упало дерево и повредило несколько припаркованных автомобилей. Все случилось на улице 10-я Линия, около дома №35. Фотографии последствий житель областного центра опубликовал в группе «Типичная Рязань».

Автор снимков рассказал, что придавило минимум три машины. К счастью, в момент падения дерева на тротуаре не было людей, поэтому никто не пострадал. При этом, по словам рязанца, растение уже два года было аварийным. О нем, как и о других опасных зеленых насаждениях на улице 10-я Линия люди писали в инстанции. Но никаких конкретных ответов так и не получили.

- Я лично писал через госуслуги с указанием точных координат. Отписка была простой «Сроки спила сказать не можем», а повторную заявку рассматривают уже 2 или 3 месяца, - написал мужчина.

Все случилось в ночь на 3 октября 2022 года. Фото: Михаил НИЛОВ | Типичная Рязань.

Пострадали минимум три машины. Фото: Михаил НИЛОВ | Типичная Рязань.

Ранее КП-Рязань писала об упавшем дереве в Октябрьском городке. Растение тогда при падении протаранило балконы на втором и третьем этажах жилого дома.