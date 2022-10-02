Гвардии подполковника Олега Ташматова и рядового Руслана Койчулукова похоронили в Рязани

Гвардии подполковника Олега Ташматова и рядового Руслана Койчулукова, погибших на Украине, похоронили в Рязани. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Рязани предали земле еще двоих военных, погибших в ходе спецоперации на Украине. В воскресенье, 2 октября, родные, близкие и друзья простились с гвардии подполковником Олегом Ташматовым и рядовым Русланом Койчулуковым.

Ташматов был заместителем командира 83 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады воинской части 71289. Койчулуков служил в добровольческом отряде «Барс». В траурных церемониях, помимо родных и близких погибших бойцов, участвовали городские и областные власти, ветераны и общественники.

Ранее под Рязанью похоронили командира-артиллериста Александра Клокова, также погибшего в ходе спецоперации (читать подробнее).