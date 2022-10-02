Жителей Рязани возмутила гора мусора на улице Дзержинского

Гора мусора на улице Дзержинского растет уже несколько месяцев. Фото: Новости Рязани ВКонтакте.

Жители Рязани вновь жалуются на невывезенный вовремя мусор. В этот раз объектом недовольства горожан стала гора твердых бытовых отходов на улице Дзержинского. Фотографии помойки появились в воскресенье, 2 октября, в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Автор фото, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что гора мусора у дома №33/1 растет уже несколько месяцев. При этом по неизвестной причине обычные контейнеры, стоящие рядом, опустошаются регулярно и аккуратно. А вот обломки мебели, ящики, коробки и доски продолжают накапливаться.

- Бытовой мусор вывозится регулярно (баки пустые, вокруг чисто), а это гнилье и барахло тухнет, горит, мокнет, сохнет, - прокомментировал пользователь.

Он также добавил, что в куче мусора до сих пор лежат ветви деревьев, которые коммунальщики срубили еще в начале лета и которые так никто и не пожелал вывезти.