3 октября рязанцев ждут грозовые дожди, сильный ветер и +17 градусов

В Рязанскую область придет ненастье. Фото: Евгения ГУСЕВА

Понедельник, 3 октября, в Рязанской области выдастся теплым, но очень ненастным. Прогноз погоды, составленный синоптиками, распространила пресс-служба областного Управления МЧС.

Причиной непогоды станет балканский циклон, который пройдет по центру страны и заденет Рязанскую область. Погода будет облачной с дождями, местами сильными, кое-где прогремят грозы. Усилится южный ветер, при грозе его порывы могут достигать 15 – 20 метров в секунду. И весь этот комплекс неблагоприятных погодных явлений будет сопровождаться очень низким атмосферным давлением – 734 мм ртутного столба.

Но, несмотря на ненастье, тепло сохраняется. Ночью в регионе ожидается от +9 до +14 градусов, днем воздух прогреется до +12…+17.