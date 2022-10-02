Квартира горела в пятиэтажном доме на окраине Рязани

Квартира горела в пятиэтажном доме в поселке Мехзавода.

Шесть единиц техники и 20 пожарных тушили огонь в одной из квартир дома на окраине Рязани. ЧП произошло в воскресенье, 2 октября, в поселке Мехзавода. Фотографии с места происшествия в редакцию «КП-Рязань» прислали очевидцы.

Как сообщили в пресс-службе областного Управления МЧС, сигнал о возгорании поступил диспетчерам в 13.20. К моменту прибытия пожарных полыхала одна из квартир в кирпичном пятиэтажном доме №34. На борьбу с огнем понадобилось около 20 минут. Уже в 13.40 пожар ликвидировали на площади в 35 квадратных метров.

Пострадавшие люди почернели от копоти.

К сожалению, без пострадавших не обошлось. С ожогами в больницу увезли женщину 1942 года рождения. Что стало причиной пожара, а также какой ущерб он нанес имуществу, выясняется.