«Иду осознанно в армию». В Шацке добровольно мобилизовался 50-летний отец пятерых детей

Житель Шацка и отец пятерых детей Рустем Якуб (на фото крайний справа) мобилизовался добровольцем. Фото: «Пресса».

В Шацке добровольно мобилизовался 50-летний отец пятерых детей Рустем Якуб. Его вместе с очередной группой солдат под аккомпанемент марша «Прощание славянки» проводили в учебный центр в Сельцах 30 сентября, сообщает издательство «Пресса».

Мужчина рассказал, что служил в армии в начале 90-х годов прошлого века. Службу нес в Одессе, где уже было неспокойно, поэтому опыт есть. Старший брат Рустема Джеват воевал в Афганистане, награжден орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу». Доброволец добавил, что братьев с детства учили любить Родину, поэтому они всегда с гордостью шли в армию. Теперь подают пример детям, в частности, старшему Григорию, которому уже исполнилось 18 лет, и он сам скоро пойдет служить. В Шацк Рустем приехал пять лет назад из Подмосковья. Мужчина работал дальнобойщиком.

- Я крымский татарин, у меня много родственников живут в Крыму. Знаю, как им там тяжело жилось и вижу, как они хорошо живут сейчас. И вот чтобы все это сохранить, и иду осознанно в армию, - сказал Якуб.

Вместе с родными и близкими мобилизованных провожали местные власти и благочинный Шацкого округа Филипп Квасный. А военком по Шацкому и Чучковскому районам пожелал бойцам вернуться живыми и здоровыми.