Шесть ведер маслят за два часа собрала семья грибников в Путятинском районе

Шесть ведер грибов собрали супруги в Путятинском районе. Фото:«Пресса».

Рязанцы продолжают собирать осенние дары леса. И некоторым любителям «тихой охоты», в прямом смысле, несказанно везет – они встречают целое изобилие грибов. Так, жители Путятинского района Анатолий и Раиса Власовы за два часа набрали шесть ведер маслят. О своем походе в лес супруги рассказали «Прессе».

- За грибами выбираемся нечасто, да и вообще выбираться, куда-то из нашего поселка проблематично. Дорога есть только в летний период. Жена у меня любительница «тихой охоты», ну я и помог, - сказал глава семьи.

Теперь Анатолий Власов с супругой думают, как поступить с таким грибным изобилием – сохранить в сушеном виде, засолить на зиму или отправить в морозильную камеру.

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