Лось разгуливал вдоль Северной окружной дороги в Рязани

На Северной окружной дороге в Рязани засняли лося.

Диких лесных животных вновь заприметили в Рязани. В субботу, 1 октября, водители, проезжающие по Северной окружной дороге, засняли бегущего вдоль обочины лося. Видео с животным появилось в паблике «Новости Рязани ВКонтакте».

Как и зачем лесной зверь забрел в город, остается загадкой. Но горожане оценили кадры и не скупились на комментарии. Пользователи отметили, что сохатые могут развивать скорость до 50 километров в час, и что встреча с ними может быть опасной для человека. Высказывалось и мнение, что это вовсе не лось, а лосиха.

Диких зверей не раз замечали на улицах Рязани. Так, два года назад сохатый бегал около НИТИ на проезде Яблочкова, а в мае 2022 года спасателям пришлось ловить косулю, которая бродила в одном из садоводческих товариществ в поселке Приокский.