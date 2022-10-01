Жесткое ДТП на улице Солнечной в Рязани попало на видео

ДТП на улице Солнечной в Рязани попало на видео.

Жесткое ДТП между отечественным автомобилем LADA и иномаркой Nissan X-Trail попало на видео. Запись с видеорегистратора в субботу, 1 октября, в редакцию «КП-Рязань» прислал очевидец.

Все случилось в середине дня на улице Солнечной недалеко от здания областной Госавтоинспекции. На кадрах видео видно, как водитель отечественной легковушки поворачивал налево в то время, как по встречной полосе двигалась иномарка. В результате LADA получила серьезные механические повреждения.

По информации областной Госавтоинспекции, водители обоих автомобилей, к счастью, не пострадали. По факту ДТП ведется проверка.