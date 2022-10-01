В деревне Спасск Шацкого района лиса передушила девять кур и петуха. Фото: "Пресса".

В деревне Спасск Шацкого района лиса передушила девять кур и петуха. Все произошло в ночь на 1 октября. Хозяйка поутру вышла во двор и обомлела - по всему участку валялись потрепанные тушки птиц. Только несчастная осталась в живых, сообщает «Пресса».

По словам хозяев, только одну курицу зверь распотрошил, а остальных просто передушил.

- Или лиса, или куница…, - предполагает сын хозяйки, приехавший в деревню проведать пожилую маму. - У одних соседей лиса долго жила во дворе, никак не могли выгнать. Видно, у нас тоже она похозяйничала.

Сейчас мужчина намерен купить новых кур, иначе 80-летняя мама затоскует без дела.

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