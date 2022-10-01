На улице Солнечной в Рязани произошло жесткое ДТП. Фото: «ДТП | Аварии | Рязань».

Днем 1 октября произошла жесткая авария на пересечении улиц Каширина и Солнечной. Фото с места ДТП выложили в паблике «ДТП | Аварии | Рязань».

Судя по снимку, дорогу не поделили «Лада Приора» и Nissan X-Trail.

К настоящему времени официальной информации о ДТП не поступало, в том числе и сведений о пострадавших. Подробности уточняются.

Ранее сообщалось о смертельном ДТП, которое произошло 1 октября в Клепиковском районе – в массовой аварии погибли три человека (читать подробнее).

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