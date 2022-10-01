Опавшие листья и мусор стали причиной затопления улиц в Канищеве во время дождя.

Администрация Рязани объяснила затопление улиц в микрорайоне Канищево забитые дождеприемные решетки опавшими листьями и посторонним мусором. Кроме того, по данным чиновников, улицы были не затоплены, а подтоплены.

«Причиной подтопления стал нанос на дождеприемные решетки опавшей листвы и постороннего мусора», - говорится в сообщении.

Как отметили власти, в настоящее время скопление воды сотрудники Дирекции благоустройства устранили.

Ранее рязанцы активно делились фотографиями затопленных улиц в Канищеве после сильного дождя (читать подробнее).

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