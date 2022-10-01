Сильный дождь затопил 1 октября улицы микрорайона Канищево в Рязани. Фото: Мария Павлина | В районе Канищево
Днем 1 октября улицы мкр Канищево в Рязани затопило во время сильного дождя. Фотографии в паблике «В районе Канищево» выложили местные жители.
«Вплавь – и грустно, и смешно… Машины плывут, а не едут», - подписала фото рязанка Мария Павлина.
Ранее МЧС предупреждало рязанцев о грозах до конца дня 1 октября. Власти Рязани пока не отреагировали на многочисленные посты горожан. По всей видимости, виной всему назовут старые ливневки и отсутствие инвесторов.
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