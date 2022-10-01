Легковушки, КамАЗ и эвакуатор… Три человека погибли в массовом ДТП в Клепиковском районе

Легковушки, КамАЗ и эвакуатор… Три человека погибли в страшном массовом ДТП в Клепиковском районе. Фото: Александр Аборин.

1 октября в 12:50 в Клепиковском районе столкнулись эвакуатор на базе грузовика Hyundai и КамАЗ. От удара эвакуатор вылетел на встречную полосу и столкнулся еще с двумя машинами - Renault Fluence и Mitsubishi Lancer.

В результате дорожного происшествия водитель и два пассажира Renault - погибли, один пассажир Renault, водитель и пассажир Mitsubishi, а также водитель эвакуатора получили травмы.

Ранее сообщалось, что на месте трагедии образовалась пробка (читать подробнее).

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