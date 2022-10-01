У нескольких электричек в Рязанской области изменится расписание в начале октября.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
У отдельных электричек в Рязанской области изменится расписание. По информации МЖД, причина – модернизация инфраструктуры.
Где и когда пройдут ремонтно-путевые работы:
- с 1 по 11 октября — на участке Дивово – Подлипки;
- 3 октября с 05:20 до 15:20 — на станции Кораблино (замена стрелочного перевода);
- 4 октября с 11:50 до 15:00 — на перегоне Денежниково – Старожилово;
- 6 и 7 октября с 14:10 до 17:30 — на участке Хрущево – Чемодановка;
- 8 и 9 октября с 08:00 до 10:40 — на перегоне Старожилово – Хрущево (рабочие будут модернизировать контактную сеть).
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