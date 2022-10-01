Рязанцев предупредили о грозах в ближайшие часы 1 октября.
Днем 1 октября на территории Рязанской области ожидается гроза. По данным регионального управления МЧС, гроза возможна уже в ближайший час (время публикации предупреждения указано – 11:50 – Ред.).
Сохранится непогода до конца дня.
В связи с этим специалисты просят рязанцев соблюдать простые правила безопасности:
- не стоять под рекламными конструкциями, крышами, ЛЭП и деревьями.
В целом – ограничить время нахождения на улице.
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