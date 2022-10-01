Рязанцев предупредили о грозах в ближайшие часы 1 октября.

Днем 1 октября на территории Рязанской области ожидается гроза. По данным регионального управления МЧС, гроза возможна уже в ближайший час (время публикации предупреждения указано – 11:50 – Ред.).

Сохранится непогода до конца дня.

В связи с этим специалисты просят рязанцев соблюдать простые правила безопасности:

- не стоять под рекламными конструкциями, крышами, ЛЭП и деревьями.

В целом – ограничить время нахождения на улице.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!