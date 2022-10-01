Массовое ДТП произошло в Клепиковском районе – разбиты фура, легковушка, эвакуатор

Массовое ДТП произошло под Рязанью – разбиты фура, легковушка, эвакуатор. Фото: Автоклуб города Касимова | Александр Аборин

Субботним утром 1 октября под Рязанью произошло жесткое массовое ДТП. О происшествии сообщается в группе «Автоклуб города Касимова».

По словам очевидца, авария произошла перед Спас-Клепиками.

«Легковой автомобиль за обочиной, разбита фура, эвакуатор… за ним еще одна легковая. Большая пробка», - написал рязанец Александр Аборин.

Если верить информации сервиса «Яндекс.Пробки», ДТП произошло на Егорьевском шоссе между деревней Парфеново и селом Селезнево Клепиковского района. Пробка образовалась на двух полосах, протяженность затора более пятисот метров (по состоянию на 11:50 – Ред.)

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