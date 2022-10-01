В трех районах Рязанской области 1 и 2 октября будут отключать электричество.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В выходные дни 1 и 2 октября в нескольких районах Рязанской области будут отключать электричество. Если верить графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», 1 октября электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Путятинский район:
- село Черная Слобода — с 09:00 до 17:00.
Клепиковский район:
- деревня Теребово — с 09:00 до 17:00.
Рыбновский район:
- деревня Чурилково — с 10:00 до 17:00.
Графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» по состоянию на 1 октября 2022 года.
2 октября электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах Рязанской области:
Клепиковский район:
- деревня Теребово — с 09:00 до 17:00.
Рыбновский район:
- деревня Чурилково — с 10:00 до 17:00.
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