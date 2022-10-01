В трех районах Рязанской области 1 и 2 октября будут отключать электричество. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В выходные дни 1 и 2 октября в нескольких районах Рязанской области будут отключать электричество. Если верить графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», 1 октября электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Путятинский район:

- село Черная Слобода — с 09:00 до 17:00.

Клепиковский район:

- деревня Теребово — с 09:00 до 17:00.

Рыбновский район:

- деревня Чурилково — с 10:00 до 17:00.

Графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» по состоянию на 1 октября 2022 года.

2 октября электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах Рязанской области:

Клепиковский район:

- деревня Теребово — с 09:00 до 17:00.

Рыбновский район:

- деревня Чурилково — с 10:00 до 17:00.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!