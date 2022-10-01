Рязанцев предупредили о сильном тумане до 10 утра 1 октября. Фото: Иван МАКЕЕВ

1 октября до 10:00 на территории Рязанской области местами ожидается сильный туман, видимость 200-500 метров. Об этом сообщило управление МЧС России по Рязанской области со ссылкой на метеорологов. Предупреждение МЧС датируется 1 октября 03:30.

Специалисты напомнили, что при тумане снижается видимость, затрудняется движение транспорта и увеличивается вероятность ДТП.

«Водителям следует отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений. На скользкой дороге нельзя тормозить резко», - напомнили в ведомстве.

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