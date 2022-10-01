Юлия Швакова возглавит комиссию при рязанском правительстве по налогам.

При правительстве Рязанской области сформируют межведомственную комиссию по обеспечению налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет региона. Участвовать в комиссии будут чиновники и представители контрольно-надзорных структур. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сопредседателями комиссии станут зампред правительства Юлия Швакова и начальник УФНС России по Рязанской области Вячеслав Морозов.

Назвали власти и основные направления работы будущей комиссии:

- работа с муниципалитетами, с организациями и предпринимателями по легализации теневой зарплаты и погашению задолженности в бюджеты;

- индивидуальная работа с налогоплательщиками по разрешению проблемных вопросов;

- проработка потребностей экономики региона, включая вопросы установления налоговых льгот, соблюдения законодательства в сфере трудовых отношений.

25 июля саратовская чиновница Юлия Швакова стала заместителем председателя рязанского правительства и по совместительству руководителем представительства правительства региона. Позже она получила контроль над РЭК и минимущества, а потом стала курировать научные исследования.

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