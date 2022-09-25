Вторую группу новобранцев из Рыбновского района отправили в учебный центр. Фото: издательство «Пресса».

24 сентября в Рыбновском районе собрали вторую группу мужчин для участия в спецоперации, объявленной 24 февраля. Об этом пишет издательство «Пресса».

По данным издания, получившие повестки рыбновцы прибыли в местный военкомат. На опубликованных журналистами кадрах видно, что значительная часть мобилизованных весьма зрелого возраста.

Проститься с призывниками к военному комиссариату приехали их родные, друзья и коллеги.

Сообщается, что это уже вторая группа новобранцев, отправленных из района в учебный центр. 23 сентября уехала первая группа, состоящая из 18 человек.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в своем обращении заявил, что «призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт».

С мобилизованными пришли проститься родные и друзья. Фото: издательство «Пресса».