Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика24 сентября 2022 14:38

В сети распространили фейковый приказ военного комиссара Рязанской области

Резервистам, даже не получившим повесток, якобы запрещалось выезжать из города или района
Источник:kp.ru
Находящиеся в запасе мужчины не ограничены в передвижениях. По крайней мере, пока.

Находящиеся в запасе мужчины не ограничены в передвижениях. По крайней мере, пока.

Фото: Виталий ТИМКИВ

В социальных сетях появился приказ военного комиссара Рязанской области, который оказался ненастоящим. О фейке рассказывает Telegram-канал «Рязанская область».

Одним из пунктов «документа» всем резервистам, даже не получившим повесток, запрещалось выезжать из города или района.

«На самом деле такой запрет не вводился. Об этом в том числе говорил военный комиссар региона Олег Серкез», - говорится в разоблачающей публикации.

В социальных сетях появился приказ военного комиссара Рязанской области, который оказался ненастоящим.

В социальных сетях появился приказ военного комиссара Рязанской области, который оказался ненастоящим.