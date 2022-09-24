В сети распространили фейковый приказ военного комиссара Рязанской области

Находящиеся в запасе мужчины не ограничены в передвижениях. По крайней мере, пока. Фото: Виталий ТИМКИВ

В социальных сетях появился приказ военного комиссара Рязанской области, который оказался ненастоящим. О фейке рассказывает Telegram-канал «Рязанская область».

Одним из пунктов «документа» всем резервистам, даже не получившим повесток, запрещалось выезжать из города или района.

«На самом деле такой запрет не вводился. Об этом в том числе говорил военный комиссар региона Олег Серкез», - говорится в разоблачающей публикации.