Рязанские фотографы раскрыли тему дружбы в новой версии «Френдографии» Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

В четверг, 22 сентября, в рязанском культурном пространстве FABRIKA открылась фотовыставка «Мы бытие постигли в друге». На выставке собраны полсотни работ рязанских профессионалов и любителей, запечатлевших на кадрах своих друзей, коллег, единомышленников.

В просторном зале представлены жанровые и портретные фотоснимки известных профессиональных фотографов, а также любителей передавать свое оригинальное видение мира через затвор фотокамеры. Свои работы представили Игорь Бабушкин, Александр Королев, Дмитрий Осинин, Андрей Карев, Сергей Новиков, Геннадий Тарасов, Елена Крошкина, Михаил Покидов, Геннадий Коготков Роман Шершнев Анатолий Еврилов.

Как рассказал организатор выставки Александр Королев, идея собрать фотографии друзей родилась в 2014 году у его коллеги и друга Игоря Бабушкина. Продолжая коллективный фотопроект, в новой версии «Френдографии» рязанские фотографы собрали работы, снятые за последние два года. На некоторых кадрах изображены рязанцы, уже ушедшие из жизни. Например, известный рязанский журналист Роман Сивцов, покинувший этот мир летом 2021 года.

- Фотовыставка получилась перенасыщенная, и даже не все пока удалось разместить. В работах представлена тема поколений, тема памяти – можно увидеть лица людей, которых уже нет с нами, но мы их помним. Много работ выполнены в романтической, поэтической линии, - рассказал Александр Королев.

Выставка будет работать по 2 октября, с 17.00 до 20.00 (ул. Соборная, 21). Вход свободный. Возрастное ограничение 12+.

Фотограф Геннадий Коготков и его экспрессивный портрет. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Выставка продлится до октября. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Портрет Романа Сивцова. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА