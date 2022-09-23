У пункта Wildberries на Октябрьской грузовая «Газель» сбила пожилую рязанку.

Утром 22 сентября в Рязани у пункта Wildberries на улице Октябрьской произошло ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, у дома №18 рязанец за рулем грузовой «ГАЗели» во время движения задним ходом сбил 75-летнюю женщину.

ДТП произошло, когда машина сдавала задним ходом

В результате дорожного происшествия пенсионерка получила травмы.

Всего за минувшие сутки на территории Рязанской области зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб и шестеро получили травмы.

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