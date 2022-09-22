Рязанский экипаж юных гребцов завоевал бронзу на первенстве России по рафтингу

Экипаж молодых рязанских гребцов вернулся с бронзовой медалью с первенства России по рафтингу среди юниоров и юниорок до 20 лет. Об этом сообщили в региональном минспорте.

Рязанцы получили бронзовые награды в классе судов R6 в двух дисциплинах - спринт и параллельный спринт.

Российские соревнования прошли с 14 по 19 сентября в Ленинградской области. Всего в состязаниях приняли участие спортсмены из 11 регионов России. Рязанский экипаж представляли шестеро гребцов: Алексей Рогатин, Ян Симонайтес, Яков Тресков, Олег Хитров, Александр Власов, Артем Чичикина (тренер Алексей Якунин).