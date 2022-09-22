Рязанский судебный пристав по пути с работы задержал закладчиц

Младший пристав Алексей Грошев по пути с работы задержал закладчиц Фото: Из материалов пресс-службы

В рязанском микрорайоне Дягилево судебный пристав, возвращаясь с работы, помог задержать закладчицу. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФССП.

Младший пристав Межрайонного отделения по ОУПДС Алексей Грошев по пути домой с работы обратил внимание на странное поведение двух девушек. Они озирались по сторонам, наклонялись к кустам, метались вдоль дороги. Его подозрения подтвердились, когда одна из девушек вынула из кармана сверток и положила его на землю, а вторая – сфотографировала. Пристав поинтересовался, что они делают, и те попытались скрыться. Закладчица сделала попытку избавиться от разноцветных свертков, но пристав задержал ее и вызвал полицию.

Экспертиза показала, что у задержанной девушки были 13,82 грамма наркотиков. В отношении нарушительниц возбудили уголовное дело.