Сквер «Белых журавлей» в Канищеве осмотрела мэр Рязани Сорокина Фото: Из материалов пресс-службы

Благоустраиваемый уже несколько лет сквер «Белых журавлей» в Канищеве осмотрела глава администрации Рязани Елена Сорокина. Об этом она сообщила на своей странице в соцсетях.

Сквер благоустраивают по программе местных инициатив. Работы начались еще в 2018 году. Тогда здесь установили входную арку, арт-объект в виде журавлей, поставили скамейки, проложили асфальтированную дорожку.

В 2022 году в сквере начался второй этап благоустройства. В этом году территорию озеленили, поставили урны, дополнительные скамейки, фонари. Как отметила Елена Сорокина, скоро в сквере появятся вазоны и декоративный купол.

Елена Сорокина отметила также, как проходит благоустройство прилегающих территорий. Так, в соседнем дворе дома №15-б по Интернациональной сделали парковку, параллельную дорогу в сторону деревни Канищево и засыпали щебнем дорогу вокруг дома. С противоположной стороны сквера продолжают ремонтировать дорогу-дублер улицы Интернациональной. Уже уложили асфальт и поставили бордюры. В ближайших планах рабочих – установить тротуары.

- Работы, конечно, еще ведутся, но есть ощущение неряшливости, нужно привести в порядок отдельные участки. Без устранения замечаний работы не примем, - отметила Елена Сорокина.