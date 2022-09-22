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Происшествия22 сентября 2022 7:51

В серьезном ДТП в Клепиковском районе пострадал 70-летний пенсионер

Столкнулись Nissan Qashqai и ВАЗ-2110
Источник:kp.ru
В серьезной аварии в Клепиковском районе пострадал человек.

В серьезной аварии в Клепиковском районе пострадал человек.

В среду, 21 сентября, примерно в 8.40 на автодороге Рязань - Спас-Клепики - Касимов на территории Клепиковского района произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, 36-летний рязанец, управляя иномаркой Nissan Qashqai, не убедился в безопасности выполняемого маневра и врезался в автомобиль ВАЗ-2110. Второй машиной управлял 70-летний житель поселка Тума.

В результате аварии пенсионер получил травмы и был госпитализирован.

По факту аварии проводится проверка.