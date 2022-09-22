Лейтенанта-связиста Антона Трескина, погибшего на Украине, похоронили в Рязани.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Рязани похоронили очередного офицера. Речь идет о командире взвода батальона связи в/ч 74814 (дислокация в Буденовске Ставропольского края) лейтенанте Антоне Трескине. Комвзвода погиб во время специальной военной операции на Украине.
Ранее сообщилось о похоронах погибшего на Украине комбата-десантника Павла Кривова, а также об увековечивании памяти комбата Дмитрия Топтуна.
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