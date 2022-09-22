Губернатор Малков возглавил рязанское отделение «Единой России»

Губернатор Павел Малков возглавил рязанское отделение «Единой России».

21 сентября губернатора Рязанской области Павла Малкова избрали секретарем регионального отделения партии «Единая Россия». Его кандидатуру одобрили однопартийцы во время тайного голосования. Произошло это на 34-й конференции «ЕР».

Ранее партию в регионе возглавлял бывший губернатор Николай Любимов, который получил кресло в Совете Федерации, став сенатором от Рязанской области (читать подробнее).

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