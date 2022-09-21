Экс-губернатор Любимов будет представлять Рязанскую область в Совете Федерации РФ

Николай Любимов возвращается в Рязанскую область.

Вечером в среду, 21 сентября, губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что им подписано постановление о наделении Николая Любимова (губернатор Рязанской области с 2017 по 2022 годы) полномочиями члена Совета Федерации РФ от Рязанской области.

- Уверен, что Николай Викторович обладает необходимым опытом, имеет хорошие контакты с федеральными ведомствами, и это позволит ему внести серьезный вклад в развитие Рязанской области в статусе сенатора, - прокомментировал свое решение Павел Викторович.

Отметим, что назначение Николая Любимова на высокую должность сенатора стало вполне ожидаемым.