Мама Елены Логуновой написала заявление федеральному омбудсмену по правам ребенка

На фото Елена Логунова с двумя детьми.

Мама пропавшей Елены Логуновой – Наталия Кошелева написала заявление уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой – Беловой. Суть заявления – просьба взять на «строгий контроль», а также помочь решить вопрос опекунства двух малолетних внучек.

Ранее Наталия Кошелева уже обращалась в органы опеки и попечительства Рязани с просьбой, оформить опекунство над детьми своей дочери.

В настоящее время малолетние дети находятся с родителями отца, который, в свою очередь, пребывает в СИЗО. Его обвиняют в распространении порнографии. Пропавшую Елену Логунову не могут найти уже больше года.

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